08.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Криминал, Происшествия, Россия
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Под крики «Невиновен! Свободу!» Ефремова погрузили в автозак


Осуждённого на 8 лет актёра Михаила Ефремова из здания Пресненского суда Москвы увезли в СИЗО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Артист прошёл через живой коридор из журналистов и поклонников в машину.

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Примечательно, что собравшаяся группа поддержки актера скандировала: «Невиновен!» и «Свободу!»

Как сообщал «ПолитНавигатор», суд вынес приговор Михаилу Ефремову 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актёр должен выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП водителя курьерского транспорта Сергея Захарова.

Отметим, что помимо поклонников, которые выступали в защиту Ефремова, под зданием суда устроили шабаш разного рода фрики и городские сумасшедшие.

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