08.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Конфликт, майдан, Политика
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Московская газета пророчит Белоруссии «мрак гражданской бойни»


Белоруссия уверенно движется к кровавому гражданскому противостоянию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Александр Коц.

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«Рассерженных горожан» незаметно подвели к черте, за которой – мрак гражданской бойни», – пишет Коц, давая оценку результатам опроса, проведенного телеграм-каналом «Нехта», через который координируются протесты.

37% опрошенных ответили утвердительно на вопрос «Готовы ли вы вступать в отряды самообороны и давать отпор карателям?», не готовы – 18%.

При этом журналист «Комсомолки» считает виновными обе стороны.


«Ни к каком компромиссу или замирению избранная – обеими сторонами! – тактика не приведет. И чем дальше, тем вероятность прямого кровавого столкновения в Белоруссии выше. На киевском майдане молодежь тоже не сразу превратилась в штурмовиков, готовых идти под пули. Но ведь превратилась», -напоминает спецкор.

«И, похоже, Минск ждут бои «отрядов самообороны» с «бандитами в штатском», – прогнозирует Коц. – Людям уже нечего станет терять. А если к ним подоспеют подготовленные на Украине боевики, о которых говорил Сергей Лавров, веселые демонстрации – карнавалы очень быстро превратятся в гражданскую войну со всем ее уродством. Такой раскол на улицах в Белоруссии все очевидней. Для взрыва взаимной ненависти осталась только самая «малость» – пролить кровь.

Как сообщил «ПолитНавигатор», белорусские майданщики перешли к угрозам президенту РФ Владимиру Путину.

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