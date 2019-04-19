Обозлённые нацисты предрекают Порошенко страшную участь

19.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские избиратели не поведутся на жалостливые просьбы президента Петра Порошенко «понять и простить», и дебаты вряд ли смогут их в этом переубедить. Проклятие инвалидов войны и украинской бедноты будет преследовать его всю оставшуюся жизнь.

Такое мнение в эфире телеканала «ZIK» высказал активный сторонник войны с Донбассом, боевик и глава радикальной организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хватит двух часов, чтобы простить президента за 5 миллионов наших выехавших граждан за эти 5 лет. Не хватит простить за то, что в Украине в 21 веке, в стране, где в принципе был найден пенициллин, у нас эпидемия кори, как в средних веках. Я смотрел интервью президента с женой, где он врал, что его сын воевал. Не смогут люди без ног и без рук смотреть на это и простить, когда простые, самые бедные, кто больше всего пострадал, в то время отдавали детей, а им врут, что дети власть имущих якобы тоже воевали, хотя это очевидная и откровенная ложь», – заявил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел последнюю предвыборную социологию от группы «Рейтинг», которая показывает, что Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко с абсолютным и некомпенсируемым отрывом.