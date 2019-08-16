16.08.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина
Просмотров:

ОБСЕ и ООН начали принуждать Киев миру – Басурин

Такие международные организации, как ОБСЕ и ООН начали давление на Украину с целью принудить Киев к соблюдению перемирия в Донбассе.

Об этом в эфире местного телеканала «Оплот ТВ» заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос, который сейчас поднимается, в первую очередь к украинской стороне, через представителей ОБСЕ и ООН – о том, что данное перемирие отличается от прочих ответственностью сторон за его нарушение, вплоть до уголовной. И от Украины требуют, чтобы всё-таки наказали тех людей, которые это делают.

Вот был обстрел школы, когда два раза попадали. Обстреливали Октябрь, до этого горели дома в Коминтерново после обстрелов. Покажите, что вы реально готовы к этому процессу», – сказал Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть