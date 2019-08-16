ОБСЕ и ООН начали принуждать Киев миру – Басурин

16.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

Такие международные организации, как ОБСЕ и ООН начали давление на Украину с целью принудить Киев к соблюдению перемирия в Донбассе.

Об этом в эфире местного телеканала «Оплот ТВ» заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, который сейчас поднимается, в первую очередь к украинской стороне, через представителей ОБСЕ и ООН – о том, что данное перемирие отличается от прочих ответственностью сторон за его нарушение, вплоть до уголовной. И от Украины требуют, чтобы всё-таки наказали тех людей, которые это делают.

Вот был обстрел школы, когда два раза попадали. Обстреливали Октябрь, до этого горели дома в Коминтерново после обстрелов. Покажите, что вы реально готовы к этому процессу», – сказал Басурин.