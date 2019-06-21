ВСУ четвертый раз наносят артудар по детской больнице

21.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Жители Петровского района Донецка поделились подробностями случившегося 19 июня обстрела жилых кварталов украинской артиллерией.

Об этом сообщает газета «Известия», уточняя, что утром 19 июня украинская армия нанесла по мирному району удар сотней тяжелых 122 мм артиллеристских снарядов, а также полусотней 120 мм мин.

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«Проснулся я минут за пять до обстрела. И вдруг этот грохот. Сразу вылетели все окна. Выглянул на улицу — там столб дыма рядом. Жена кричит, плачет. Вообще раньше нам всё время везло. Во время самых сильных боев в 2014–2015 годах снаряды падали на соседние улицы, а наша оставалась целой и невредимой, ни единого попадания. А тут, получается, накрыло почти всю целиком.

Надо, кстати, отдать должное нашим коммунальщикам! Прибыли они на место оперативно — в течение каких-то двадцати минут после наступления тишины. И часа за два устранили все неполадки — восстановили газовое снабжение и оборванные провода линий электропередачи», – рассказал изданию житель одного из пострадавших зданий, бывший шахтер, а ныне пенсионер Владимир.

Попали под обстрел и соседние дома.

«Вот окон больше нет. Я утром в этот день поднялась, хотела картошку пойти полить. Села на диван, а тут взрыв — меня всю с ног до головы стеклом осыпало… Хотя еще повезло. У соседки Ани совсем беда — ни окон больше, ни забора, ни крыши», – сообщила пенсионерка Татьяна.

Под обстрел попала также детская клиническая больница №4 Петровского района.

«Счастье, что было раннее утро, — говорит заведующая инфекционным отделением Лариса Скачкова. — Между корпусами в землю ударила 120 мм мина. Пострадала прачечная, котельная, бактериологическая лаборатория, кровля поликлиники, гараж с машинами. Ущерб составил больше 1 млн рублей».

По ее словам, несколько недель назад в больнице открыли столовую для детей.

«И вот только рассказали об этом долгожданном событии на ТВ — такая неприятность. Лучше бы молчали. Недавно еще у нас в районе отремонтировали 116-ю школу, много лет они ждали этого обновления. Тоже рассказали об этой радости телеканалам, и на следующий день ВСУ накрыли школу из минометов. Всё это совпадения, конечно. Но теперь будем молчать лишний раз. А вообще это четвертый раз за войну, когда мы попали под огонь. Сначала нас накрыло «градами», потом еще три раза минами», – вспоминает врач.

Кроме того, пострадал находящийся неподалеку от больницы бассейн «Петровский».

«Повреждены шесть оконных блоков, — рассказал главный инженер бассейна Александр Полшков. — Хотя это еще терпимо — в 2015-м после обстрела пришлось менять сразу 96 блоков! Счастье, конечно, что в бассейне никого не было. У нас сейчас сезон детских лагерей — ежедневно купаться приходят не меньше сотни школьников».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ВСУ обстреляли мечеть на окраине Донецка во время религиозного праздника, когда там находилось около 500 человек.