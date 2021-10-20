«ОБСЕ, ваша слепота – это чья-то смерть»: В Донецке продолжается акция протеста

20.10.2021 23:11 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В Донецке уже шестой день продолжается пикетирование гостиницы, где расположен офис миссии ОБСЕ. Участники манифестации протестуют против бездействия наблюдателей по поводу похищения спецслужбами Украины представителя СЦКК от ЛНР Андрея Косяка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Люди возмущены отсутствием реакции на то, что гражданин РФ уже неделю находится в украинском плену.

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На асфальте у входа в отель протестующие нарисовали надпись на английском и на русском языках: «OSCE, your blindness is someone’s death» – «ОБСЕ, ваша слепота – это чья-то смерть». Слоган нанесён белой краской со специальной люминесцентной лентой и светится в темноте.

При этом сотрудники миссии игнорируют протестующих.

«Сотрудники мониторинговой миссии никак не выходили с нами на контакт. С сегодняшнего утра они, как и в прошлые дни, просто курят, пьют кофе и снимают происходящее на телефоны. Наверное, их все устраивает», – цитирует издание «ДАН» представителя организаторов Людмилу Кошарную.

У штаб-квартиры постоянно довольно громко включают музыку, в частности, песни «День Победы» и «Вставай, страна огромная».

Кроме того, участники митинга установили у проезжей части одной из главных улиц Донецка транспарант с призывом к водителям по возможности поучаствовать в акции. «Сигналь! Разбуди ОБСЕ» – написано на плакате.

Призыв подхватили в соцсетях, назвав инициативу «Гудки позора», а также распространяя хэштег #СвободуАндреюКосяку.

Также сегодня был организован «караоке-вечер», после которого на специально сконструированном экране прошёл кинопоказ фильма военкора Семёна Пегова «Его Оплот» о первом главе ДНР Александре Захарченко.

Напомним, накануне протестующие в Донецке повесили под штаб-квартирой ОБСЕ дорожный знак «Слепой пешеход» и сложили из свечей надпись «We demand freedom!».