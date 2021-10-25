Общественность Запада психологически готовят к ядерной войне

Западные СМИ и журналисты последние годы подготавливают общественное мнение к применению ядерного оружия в отношении противников США.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik Беларусь» заявил политолог Владимир Корнилов, ссылаясь на публикации в западной прессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт подготовка к широкомасштабной глобальной войне – это факт. Но это не значит, что она обязательно произойдёт. Знаете, что пугает меня больше всего? Появление в последние годы массы статей и колонок в западных странах, обсуждение на всевозможных американских ток-шоу идеи о том, что ядерная война не так страшна – всё это выдумка советской пропаганды 70-тых годов и операция КГБ, которая запугала Запад ядерной войной.

Иными словами, идёт обработка общественного мнения на западе о том, что ограниченная ядерная война не так уж и страшна: «Подумаешь, обменяются несколькими ядерными ударами». Вот это действительно показатель того, что угроза гораздо сильнее, чем была несколько лет назад. Это свидетельствует о том, что Запад ведёт не только военную, но и психологическую подготовку к подобной войне», – сказал Корнилов.