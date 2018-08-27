27.08.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Крым, Россия

В прифронтовом Мариуполе назревает бунт



Украина может получить дестабилизацию ситуации в прифронтовом Мариуполе, если Российская Федерация не ослабит пограничный режим в Азовском море, ужесточенный после захвата Киевом крымского сейнера «Норд». Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил адмирал, экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, лишившись работы, несколько тысяч жителей прифронтовых Мариуполя и Бердянска могут устроить бунт.

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«Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть, могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в том направлении.

Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится «нулевка», где находится наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на запад от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и прочее. Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия», – заявил Гайдук.

Ранее бежавший из Крыма член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко обнародовал данные, свидетельствующие, по его словам, о блокаде украинских портов Мариуполь и Бердянск на Азовском море.  

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