14.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Находящийся в буферной зоне подконтрольный ДНР поселок Коминтерново лишился единственного магазина в результате обстрела украинскими военными.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под огнем украинских силовиков оказались поселки Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, район Вольво-Центра, села Спартак, Жабичево и Веселое к северу от столицы, Ясиноватая, Доломитное на севере Горловки, а также села Сосновское, Ленинское, Саханка и Коминтерново на юге Республики. В Коминтерново в результате обстрела повреждено здание магазина и хозпостройка», – говорится в сообщении.

Военный корреспондент Семен Пегов также сообщил об этом на своем канале в Telegram, опубликовав фотографии с места происшествия.

«Боевики «Азова» уничтожили единственный в Коминтерново магазин. Также разрушены несколько гражданских домов. Интенсивный минометный обстрел по югу ДНР продолжается до сих пор», – написал Пегов.

Отметим, что 14 декабря 2018 года в Коминтерново прямым попаданием уже был уничтожен один магазин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал фото и видеосвидетельства обстрелов украинскими военными территории ДНР, выложенные в сети очевидцами.