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14.02.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Жители ДНР публикуют фотосвидетельства обстрела ВСУ

Местные жители и очевидцы публикуют в соцсетях фото и видеоматериалы последствий минометного обстрела территории ДНР украинскими военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот так сейчас выглядит северо-западная окраина Донецка. Весь горизонт в дыму. Боевики ВСУ ведут массированый минометный обстрел пригородов столицы ДНР», – говорится в комментарии к одному из фото.

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Кроме того, по словам очевидцев, ВСУ также вели огонь по территории вблизи Донецка из тяжелой артиллерии.

«Проезжая утром через 71 км, – это ст. Донецк-Северный, – за 10 минут до нас в поле рядом с жилыми дома прилетело несколько снарядов тяжелой артиллерии. Не 120-мм, воронки глубокие и чудом никто не пострадал, так как тут проезжает автобусный маршрут и мирные жители. Вот такие у нас минские… И это среди белого дня в 9 часов утра», – пишет местный житель Андрей Лысенко, опубликовавший видео с места событий.

Напомним, ранее в комментарии «ПолитНавигатору» командир спецотряда МЧС ДНР «Легион», полковник Сергей Завдовеев высказал мнение, что данный обстрел осуществлен по приказу Киева – с целью спровоцировать ответный огонь и, тем самым, получить повод для возобновления военного положения на Украине.

Также председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что подобная провокация необходима Петру Порошенко, который рассчитывает накануне выборов вбросить в информационное пространство сюжеты о победоносном эпизоде войны под своим «мудрым руководством».

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