03.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Минский процесс, Политика, Украина
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Объявлена мобилизация на новый Майдан

Боевики украинских националистических и неонацистских группировок начали раскачивать ситуацию в стране.

Об этом пишет «Российская газета», обратившая внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать в парламенте на вопросы депутатов относительно перспектив имплементации «формулы Штайнмайера».

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«Вряд ли его пугают категоричные вопли парламентских патриотов – он слишком часто их высмеивал, чтобы воспринимать всерьез. Однако опасность нового «майдана» и дестабилизации реальна: боевики националистических и неонацистских группировок в социальных сетях уже объявили мобилизацию и нагнетают обстановку. Кульминации напряженность достигнет 14 октября – в день создания бандеровских банд, после переворота объявленный государственным праздником, который нынешние их последователи еще со времен Ющенко ежегодно отмечают факельными шествиями, митингами и беспорядками», – отмечается в публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», официальный представитель Украины на переговорах в Минске подписал формулу Штайнмайера, предусматривающую проведение выборов в ЛДНР и представление региону особого статуса.

После этого боевики и праворадикалы объявили о начале протестов.

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