Депутат бундестага: «Для нас запуск СП-2 – это хорошая приятная новость»

Российский газопровод «Северный поток-2» до конца года может заработать на полную мощность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Для нас запуск СП-2 – это хорошая приятная новость. Я думаю, что он может заработать до конца этого года на полную мощность», – считает политик.

По его словам, этот газопровод необходим Германии, как и любой другой индустриальной стране, фундамент которой — это энергетика и «желательно низкие цены на нее».

«Газ – самый экологичный и экономически выгодный источник производства электричества и энергетики в целом. Если бы изначально была исключена идеологическая составляющая и экологический бред, этот проект уже давно бы работал и обеспечивал весь Евросоюз. Я думаю, это не последний контракт, который нам будет нужен с РФ. Я надеюсь на его успешное завершение и плодотворную работу», – резюмировал Гердт.

Вчера российская баржа «Фортуна» сварила последнюю трубу второй нитки газопровода, о чем сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. В компании объяснили, что теперь предстоит осуществить стыковку секции газопровода, идущую от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, а также провести пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести СП-2 в эксплуатацию до завершения 2021 года.