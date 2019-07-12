Очень нужны вакцины! «Политнавигатор» продолжает акцию в помощь донецкому приюту для животных

12.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

От продолжающейся войны на Донбассе страдают не только люди, но и животные – братья наши меньшие. Хорошо, что есть, которые в этих условиях продолжают спасать животных, потерявших дом и хозяев. Именно такие люди работают в донецком приюте «Пиф». Напомним, что редакция и читатели «Политнавигатора» проводят «книжную» акцию в помощь обитателям этого приюта.

Уже после первой публикации в редакцию стали поступать сообщения от людей, которые из этой новости и узнали о существовании приюта в воюющем Донецке и приняли решение оказывать посильную помощь. В приюте благодарны всем, кто откликнулся.

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В рамках акции «Политнавигатор», в частности, регулярно рассказывает о новостях «Пифа». А новости тут каждый день.

Вот сотрудники приюта с радостью сообщают: «Наш дорогой лысик Ричард сегодня доехал в Питер! Уже побывал в клинике, где остался ночевать. Сегодня у него возьмут все анализы и исследования. Он не в лучшей форме, но там таких быстро в себя приводят!..». Ричард проделал сложный путь, и в этом ему помогали многие люди. Люди разные, но есть то, что их объединяет – у них у всех отзывчивые сердца.

«Огромное спасибо каждому, кто помог оплатить нам дорогу! Мы собрали нужную сумму! Только благодаря ВАМ! – говорится в сообщении на странице «Пифа» в соцсети. «Большое спасибо нашей дорогой Светлане за путь Донецк-Ростов. Именно она везла лысика к Насте, которой тоже большущее спасибо! Девочки, вы сделали его дорогу возможной! Настя и ее семья приютили Ричарда на день, что б он мог поспать, отдохнуть и продолжать путь с новыми силами!».

Всё это не означает, что забот у ПИФовцев убавилось. Недавно подкинули кошку, которая тут же окотилась – и сотрудники «Пифа», конечно, теперь ухаживают и за мамой-кошкой, и за котятами.

Между тем, ещё в 2015 году у приюта закончилось финансирование, которое обеспечивало бесплатную ветеринарную помощь бездомным животным. «С тех пор мы продолжаем делать добро своими силами, прося средства в интернете. Только за 2017 год на стационарном лечении за весь год побывали 295 собак! И еще 1254 бездомных хвостика получили рекомендации и помощь при визите в ветеринарную клинику, – сообщили в «Пифе». – Но проблема одна – очень высокие цены на медикаменты, которые не позволяют нам закупать необходимое в полной мере. Очень часто нам приходится покупать в долг или из последних денег».

В приюте подсказывают, чем можно помочь:

Обычная аптека:

– Бицилин

– Цефтриаксон

– Перчатки стерильные и смотровые (маленькие размеры)

– Отрез марлевый

– Имунофан, Циклоферон

– мази: Левомеколь и Вишневского

– Бетадин

– шприцы ( 2, 5, 10 мл)

– катетеры ( розовые и голубые)

– капли глазные

– любые препараты, которые вам не пригодились.

Ветеринарные аптеки:

– Препараты от гельминтов и эктопаразитов

– Владимирская сыворотка

– Гамавит

– Дектомакс

– Микродерм

– Ошейники от блох

– Фоспринил

– Чеми спрей

– Вангард

– Поливак

– Спрей «Стоп-Зуд».

Кстати, в Донецке сбор помощи для приюта «Пиф» проводит кинотеатр Футура Синема. Оставить подарок для хвостиков приюта можно кассиру кинотеатра (адрес: ул. Артёма, 130, Донецк-Сити, 4 этаж).

А вот сегодняшнее сообщение, которое имеет смысл процитировать полностью: «Друзья…Сегодня напоминаем о большой катастрофе приюта! ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВАКЦИНЫ! Без вакцин в таком скоплении собак не выжить ни одному животному! (прим.админа.: Мы с уважением относимся к противникам вакцинации, но просим быть лояльными к нашей позиции). Энтерит- вирус живет до 6 месяцев. Чума- вирус живет до 5 лет. Лептоспироз. Аденовирус.Парагрипп. Нет желания продолжать….Ослабленные и истощенные животные, животные в стрессе, молодые особи подвержены риску больше всего. А именно они попадают к нам.

Каждую собаку, попавшую к нам, мы вакцинируем дважды, с интервалом 21 день. Итого- 350 рублей, множим на два… 700 рублей за жизнь одной собаки! Одной! 20 собак только за последний месяц мы приняли в нашу семью, и это при условии, что мы стараемся объяснить, что нет ни мест, ни денег держать их. Ситуация становится критической. Нужно вакцинировать каждого, а где их брать-то, финансы эти? Вакцина с неба не падает, деньги тоже. Как прокормить 800 голов, вылечить, привить еще и обеспечить достойные условия? Очень тяжело… Будем безмерно благодарны за любую помощь. Всегда ваши ПИФовцы…».

В «Пифе» напоминают, что на содержание 800 собак приюта (а есть, как вы знаете, еще и кошки!) постоянно нужны финансы, крупы, медикаменты. Любая сумма, пусть и совсем небольшая, не будет там лишней. Поможем всем миром!

Реквизиты:

Карта Приватбанка:

4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка:

4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money:

U264359439215 Гривна (UAH)

E835235950990 Евро (EUR)

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QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк: 1013 2728 3373 1142 ( срок действия 07/19 ) Виктория Васильева