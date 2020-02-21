Очередной позор: Хашим Тачи наврал, что Ямайка признала Косово

21.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел Ямайки Камина Джонсон Смит опровергла сообщение «президента» Косово Хашима Тачи о том, что ее страна признала независимость отторгнутой албанскими сепаратистами от Сербии территории.

Об этом глава ямайского МИД сообщила на своей странице в twitter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день Ямайка не признавала Косово как независимое государство», – написала Джонсон Смит, разместив запись поверх скопированного более раннего твита Хашима Тачи, в котором тот утверждал обратное.

«Отличные новости! Я только что получил уведомление от нашего посла (в США – ред.) Влёры Читаку известие о том, что Ямайка признала Республику Косово суверенной и независимой, – написал накануне, 20 февраля, «президент» Косово. – Я знаю, что это результат тяжелой работы и лоббирования нескольких лет, в том числе Элиота Энгеля (председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам – ред.). Хорошая работа. Спасибо, дорогие друзья из Кингстона!».

На твит с большим энтузиазмом отозвались все знаковые представители нынешней сепаратистской элиты Косово.

«Очень хорошие новости сегодня. Ямайка, важная страна Карибского бассейна и важная часть Содружества Наций, официально признала Республику Косово, – написал в своем аккаунте косовский «премьер» Альбин Курти, почему-то приписав заслугу в липовом признании своему кабинету. – Хорошее начало 2020 года для косовской дипломатии и нового правительства».

«Спасибо Премьер-министр Ямайка Эндрю Холнесс и спикер Чарльз Пирнелл за признание Косово, – написала в свою очередь «спикер» косовского «парламента» Вьоса Османи. – Без сомнения, вами принято правильное и справедливое решение. Да благословит Бог наши две страны!».

Однако, как выяснилось, торжество сепаратистской элиты оказалось преждевременным. После того, как информация, опубликованная Тачи, была опровергнута, канцелярия косовского «президента» сослалась на то, что якобы получила официальное уведомление от Читаку. При этом сам лидер сепаратистов отказался комментировать ситуацию журналисту в Приштине.

Ранее глава МИД Албании Гент Чакай заявил о том, что создана совместная албанско-косовская комиссия по лоббированию признания Косово.