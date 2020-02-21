Татьяна Монтян похоронила политическое будущее Елены Лукаш

21.02.2020, Киев, Игорь Петров

У юриста Елены Лукаш, которая в конце прошлого года выступила в суде по делу «беркутовцев», обвиненных в расстреле протестующих на Майдане в 2014 году, и опубликовала ряд материалов об этих событиях, опровергающих официальную версию, нет будущего в политике.

Об этом на своем канале Ютуб заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у Лукаш политическое будущее? Откуда я знаю? Считаю, что это маловероятно, потому что и здесь она чужая, и на той стороне – ко всем этим бывшим «рыгам» (членам «Партии регионов») относятся как к мусору, предателям и мразям», – сказала она.

Один из слушателей прислал комментарий, подтверждающий эти слова. «Лукаш про Майдан не расследовала, она была и остается предателем», – написал он.

«Это из Луганска. Золотые слова. И такое же мнение в ЛДНР обо всех галимых «рыгах», – ответила ему Татьяна Монтян.