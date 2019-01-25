Очередной уголовный авторитет засветился с Порошенко в томос-туре

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Очередная поездка президента Петра Порошенко в рамках томос-тура обернулась скандалом. Так, украинского гаранта снова застукали в компании с уголовниками.

Так, в соцсетях появилась фотография, на которой Порошенко держит за руку секретаря Черкасского горсовета Александа Радуцкого, известного в городе своим участием в местной ОПГ «Торпеда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На местных черкасских форумах Радуцкого характеризуют как активного участника бурных 90-х, промышлявшего грабежами и насилием.

«Боксер-разрядник в юности в бурные 90-е попал в, мягко говоря, нехорошую среду, где в первую очередь ценились ломовые кулаки, а не гибкий ум. Впоследствии занимался бизнесом. В конце концов, стал директором коммунального предприятия», – пишут пользователи «Черкасского форума».

Издание «Обозреватель» отмечает, что в молодости Радуцкий имел серьезные проблемы с законом: «Был осужден за хулиганство и сопротивление милиции. А в 1993 году ему инкриминировали совершение грабежа».

Сегодня на посту секретаря горсовета, по информации форумчан, Радуцкий курирует строительный бизнес и отвечает за «подряды» и тендеры: «К организациям, возглавляемым Радуцким, постоянно имеют претензии правоохранительные органы: то в уклонении от уплаты налогов обвинят, то в нежелании расплачиваться с долгами».

«Привлекался к уголовной ответственности: 28.12.1993 Приднепровский РОВД г.Черкассы Статья 141 ч.2 УК Украины. Данных о решении по делу нет. 15.09.1995 Приднепровский РОВД г.Черкассы

Осужден 24.08.1995 Приднепровским районным судом г.Черкассы. Статья 206 ч.2, 188-1 ч.2 УК Украины. Вид наказания – лишение свободы на 3 года с применением ст.46 УК Украины отсрочить исполнение приговора на 2 года», – сообщает «Черкасский форум» подробности из жизни чиновника.

Напомним, ранее Порошенко опозорился во время вручения так называемого томоса в Стамбуле. Так, на фотографиях среди членов украинской делегации был замечен уголовный авторитет из Днепропетровска Александр Петровский (это фамилия отчима, настоящая фамилия Налекрешвили, более известен в криминальных кругах под кличкой «Нарик»). Он же был замечен рядом с президентом в день избрания главы так называемой «Православной церкви Украины».