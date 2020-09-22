Одесса: «Дупа» идет в депутаты

22.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Так как животных в цирках запретили, теперь в них никто не ходит. Там остались одни клоуны, которых народонаселение не любит. И на сегодня это единственная хорошая новость.

Оставшись не у дел, клоуны массово двинули в большую и малую политику — Зеленский проложил дорогу. Представляете, что начнется, когда туда проползут и другие посланники творческой интеллигенции — например, норвежский нацист-убийца Брейвик то и дело подает заявки на регистрацию своей партии. Его обращения скрупулезно изучают, но бюрократически придираются к мелочам и отказывают. Только за решеткой он не терял времени, а дистанционно окончил университет, поэтому рано или поздно его сентенции приобретут идеальную с точки зрения толерантной юриспруденции форму, и партию зарегистрируют. Хотя, о чем это я — на Украине то же самое, только брейвики на свободе.

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Но не будем отклоняться от генеральной линии. Итак, как писал когда-то образцовый националист, а в прошлом образцовый ленинец Владимир Яворивский, «вся тутешня сволота, гидь людська — поліцайня, повіялася в банди бандерівські». Кого только на предвыборных плакатах нет: коррупционеры, воры, «возвращение живых трупов», наркоманы, миллениалы — знаете, такие особые, вроде Греты Тунберг…

Так едешь, бывало, по городу, смотришь на все это великолепие предвыборной агитации, и про себя думаешь: м-да, только урода такого-то не хватает… А тут — раз! — и вот он, урод такой-то, уже на билборде. «Так не бывает!», — хочется прокричать во Вселенную. «Бувае, бувае», — прошепоче тебе очередной дебилоид с рекламной тумбы.

А тут и подавно курьез случился — по городу развесили билборды с жопой. Оказалось, что жопа баллотируется в депутаты городского совета от Нацкорпуса. «Э, нет, — вдруг скажете вы, — это лицо». Тогда аргументы, ваши аргументы в студию!.. А-а-а, нечего возразить? То-то и оно.

Портрет националиста Демьяна Ганула в вышиванке словно придумали его оппоненты, черные пиарщики — вот это, в Одессе?! Однако происходящее — правда. Самые нейтральные отзывы, которые оставляют под портретом одесситы в соцсетях, звучат так: «сало в вышиванке», «нащадок голодомору, гы-гы-гы», «какое рыло — буэ», «харя», «почему не в тюрьме?», «олигофрен», «он же сожрет Одессу» тощо…

О том, что представляет собою это, изображенное на билборде, мы уже писали. Вкратце, ситуация как со смартфонами: раньше была версия «Стерненко» (его сейчас судят за убийство), но ее заменили на усовершенствованную версию «Ганул». И камеру дополнительную присобачили, и всякие навороты, а люди все равно говорят: «Да такое же говно».

Кстати, Ганулу всего 27 лет (расцвел цветочек, благо не плодоносит). Приехал он в Одессу из села Новоселицкое Кировоградской области. Возглавил т.н. силовой блок одесского «Правого сектора». Из «правых» дел — участие в массовом убийстве людей 2 мая 2014 в Доме профсоюзов. С тех пор в годовщину трагедии он возвращается на место преступления и жрет на глазах у матерей погибших шашлыки. Неоднократно заявлял, что сгоревшие в Доме профсоюзов — «не люди». Также из послужного списка: срыв концертов артистов — российских или украинских, но не русофобствующих, засовывание таких же не русофобствующих чиновников в мусорные баки (люстрация), издевательства над русскоязычными преподавателями, нападения на людей, которые чтят память погибших 2 мая и отмечают День Победы. Это из лирики.

Попутно с гуманитарной деятельностью Ганул является лидером организации «Уличный фронт», в послужном списке которой — рейдерские захваты и рэкет. Фигурант ряда уголовных дел.

Итак, резюме: нацист, бандит, отморозок и просто секс-символ. При этом, как и в случае с предыдущей моделью патриота — Стерненко, убившего человека якобы в целях самообороны, — всегда прикидывается жертвой.

Так, в мае нынешнего года автомобиль Ганула Мерседес был подожжен неизвестными, после чего он заявил: «Я оставляю за собой право на самооборону, придется носить что-то запрещенное, потому что полиции плевать на безопасность» (к резюме добавляем «еще и обезьяна с гранатой»).

А летом, когда Ганул в компании таких же отморозков возвращался со своих рейдерских разборок, на его автомобиль напали и расстреляли. Но вместо того, чтобы сидеть смирно, хотя бы из уважения к начатому уголовному производству, на следующий же день устроил ДТП.

Как прокомментировали инцидент в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, «БМВ (Ганула — авт.) двигался в крайнем левом ряду. Подъехав к перекрестку, на котором висит знак «Только разворот», водитель проигнорировал его и поехал прямо. Попутный автобус в то же время начал поворот. Уклоняясь от него, БМВ вылетел на встречку и начал бить машины. В результате, он остановился лбом в бампере микроавтобуса». И никакого наказания. То есть ему все можно — «что-то запрещенное» всегда с собой.

Собственно, из таких отморозков и состоит весь список кандидатов в депутаты от Нацкорпуса, о чем мы тоже подробно писали. А если кто-то из одесситов о Гануле ничего не знает, то как раз для них в городе и появились означенные бигборды — тот случай, когда все действительно понятно без слов и без биографии. Бывают же, что называется, говорящие фамилии. Тут тоже вполне говорящая, но жопа.

Думаю, очередной раз акцентировать внимание на самом Нацкорпусе, его идеологии и откровенно преступной деятельности, не имеет смысла — она и так на устах у всех, даже тех, кто далек от политики. Однако поразительно, что вся Зе-команда при этом спит абсолютно спокойно — дескать, а что такого, в свободной европейской стране кто угодно может баллотироваться в депутаты. Конечно, кто угодно — и домохозяйка, и пациенты закрытых психушек… Но когда это доступно просто откровенным ублюдкам и уголовникам, окрыленным фашистской идеей и вооруженным при этом, неужели даже кошмаров не снится?

Кстати, представителей избиркома, поставивших свои подписи под условным набором документов кандидатов от Нацкорпуса «К выборам пригоден. Бегемот. Уплочено» я считаю такими же предателями, как полицаев во время войны. Вот потому Европа — все же Европа (там хоть и педики бродят, зато Брейвик сидит), а у вас — жопа. В вышиванке. Как по писаному.