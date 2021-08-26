Одесса: Хроники оккупации

26.08.2021 00:24 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Лет до четырех дед не разубеждал меня в том, что Куликово поле в Одессе и Красная площадь в Москве — это одно и то же. И здесь, и там проходили парады, которые встречали люди с флажками и шариками (не помню, чтобы меня заставляли радоваться из-под палки), ехала военная техника, маршировали ветераны и действующие военные. Мы всегда смотрели сначала трансляцию парада с Красной площади, а потом, с неизменным требованием «Я хочу еще больше шариков!», успевали на Куликово поле. И дед у меня советский офицер, и там, в телевизоре, советские офицеры, и тут, прямо под домом — вот, что такое на самом деле чувство защищенности, которого нас лишили 30 лет назад.

Сейчас Куликово поле встречает меня выжженными окнами Дома профсоюзов и навеки застывшим ужасом — время здесь нелинейно, души погибших 2 мая бродят неупокоенными от несправедливости, в небо раз в год улетают только черные шары.

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А навязываемая общность со столицей в Киеве, к чему советский человек все равно никогда не привыкнет, несет одно — ненависть и презрение. В чем «защита», в чем «мощь» — в облитой зеленкой роже Порошенко, попытке самосожжения зрителя на параде, или в ужимках потерявшего страх клоуна? Что именно празднуют дегенераты и предатели в Одессе, когда по Куликову полю — гордо вернувшись на место преступления! — шагают убийцы с черным «праздничным» баннером «Украина или смерть»?

Да, именно с этой «развеселой ходы» в оккупированной Одессе начались торжества по случаю 30-той годовщины независимости Украины. И пока «хода» распугивала детей и беременных, полицейские чесали в затылке и задумывались чуть ли не об операции «Перехват». А все потому, что в это же самое время не участвующий в праздновании народ с интересом глазел на другие баннеры с надписью «Зеля х…ло», которые появились на мостах и в других хорошо обозреваемых локациях. Сам Зеля, правда, не приехал, а полицейские квалифицировали «праздничное оформление» как хулиганство, хотя само хулиганье так и не поймали.

Следующим пунктом «безудержного веселья» значился широко разрекламированный парад военно-морских сил, представленный со стороны Украины 26-ю судами и парой-тройкой НАТОвских кораблей. Возня носила название «Отражение незаконного вторжения в территориальные воды Украины с артиллерийской дуэлью». На всякий случай воображаемого врага «отразили» еще и с неба, посредством истребителей, вертолетов и парашютистов. В общем, враг посмотрел и заплакал.

Однако преуменьшать не будем — торжества коснулись всех сфер. Так, в футбольном турнире, также приуроченном к независимости от здравого смысла, сошлись команды ветеранов АТО, заменив название привычной награды — «Кубок» — на «Трофей». Но играли при таком раскладе все-таки классическим мячом, а почему-то не гранатой. Но с них станется — мало ли, ну потом еще, на каком-нибудь детском утреннике взорвут.

Что касается «вышиванкового ланцюга», то ситуация повторила прошлогоднюю — желающих постоять в вышиванках, взявшись за руки, оказалось мало, и организаторы заявили, что всему виной карантинные ограничения. Хотя на самом деле толпа понаехов (на Одессу опять пустили дополнительные поезда, а трасса «Киев — Одесса» стояла в пробках) просто побежала на пляж, где можно было бесплатно справлять нужду прямо в море, и так, пребывая в неге, созерцать военные маневры — украинская мечта!

Что касается национальной гордости, то тут, конечно, премия века за «оригинальность»: в парке Шевченко, возле памятника Шевченко экстренно отгрохали аллею Шевченко, установив на ней стенды со стихами Шевченко. Скучнее был только дед Панас в детстве по «УТ-1». На это событие примчались даже мэр и губернатор, правда, почему-то без вышиванок (они-то, хитрожопые, позориться не станут).

Правда, аллею в пух и прах тут же разнесли даже придворные ура-патриотичные СМИ — и стенды, мол, шатаются, и электрические кабеля к ним прямо по земле волокутся, и если дети за них ногой зацепятся, то их наверняка долбанет током. Ну, что сказать — у них своя свадьба, пусть там и расследуют, кто на Шевченко денег наворовал. Так а что, на нем же все равно нельзя заработать?

Далее был стандартный набор: концерт бандуристов и «мегапопулярных» (среди своих родственников) рок-групп на Потемкинской лестнице, патриотический автопробег, формирование тризуба из каяков на пляже. А вот массовость долгожданного (чтоб поржать) забега в вышиванках была обеспечена путем привлечения к состязанию патрульных полицейских — и это вместо того, чтобы диверсантов, развесивших баннеры «Зеля х…ло» искать. Также полицейские изображали массовость во время написания всеукраинского диктанта у Дюка. Хотя это вот — правильно, им давно пора научиться писать и читать хоть на каком-нибудь языке и хоть как-нибудь.

И все равно без неких символичных событий, которые то и дело преследуют Украину, это был бы не праздник — чего только стоят падучие флагштоки.

Так, ярким запоминающимся событием празднования незалежности стала драка ее порождений — патриотов. А вышло как — патриоты из организации «Традиции и порядок», т. н. молодежного крыла «Нацкорпуса», гуляли по городу в праздничном настроении, а другой патриот, один из организаторов предстоящего гей-парада, такой же радостный, спешил куда-то по своим гейским делам. На беду у него на голове красовалась бандана радужной раскраски, которую патриоты первой категории сорвали с патриота второй, предварительно поколотив его. Гей написал заявление в полицию. Правда, полицейские в этот момент, как мы уже знаем, бегали в вышиванках.

Ну а под конец дня, уже после салюта, с «протестной акцией» выступила одна из десяти голубых елей, почти сорок лет растущих у здания ОГА. Недавно эти живые и здоровые гиганты были декоммунизированы и приговорены к спилу, потому что мешают строить на их месте мемориальный комплекс «Сады памяти» в честь АТО-шников, «небесной сотни» и всяких там злоключений крымско-татарского народа, на который нищие город и область выделили 46 миллионов гривен. Ель предпочла не дожидаться экзекуции и умереть гордо, рухнув на припаркованный под ней Range Rover.

Ну, а про день украинского флага, запомнившийся позорищем на весь мир с задержанием американского туриста в футболке с надписью «Россия», я уже рассказывала. Вывод: помните рекламу M&M’s «Запомни, Красный — на Пасху в Россию больше ни ногой!»? Та вот и на праздники оккупантов я из собственной квартиры — ни ногой. Как и тысячи одесситов.