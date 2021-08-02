Одесса: Новый плевок в память жертв 2 мая

02.08.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Отношение к Одессе насажденной вокруг Украины продиктовано стереотипами: мэр сепар, губернатор коммуняка, везде Русский мир, а в море страшные и тоже русские медузы с во-о-от такими зубами! И если Львову для получения государственных шанежек достаточно лишь лениво вонять по инерции — «сами предложат и сами все дадут», то Одессе для развенчания «неблагонадежного» реноме раз за разом приходится ставить новые рекорды в доказательстве украинского патриотизма.

Что ни рекорд, то смачный плевок в самих одесситов.

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Так, на днях руководство города и области заявило о готовности к совместному финансированию строительства мемориального комплекса «Сады памяти», граничащего по масштабам то ли с пирамидой Хеопса, то ли с космопортом будущего.

«Проект предполагает создание в одном месте сразу трех мемориалов: воинам, погибшим в борьбе за независимость Украины, героям Небесной Сотни и жертвам геноцида крымско-татарского народа», — говорится в официально презентованном концепте «архитектурного чуда».

Тут вам и мраморные плиты, и редкие горные породы, фонтан, позолота, декоративное освещение, лаунж-зоны, Wi-Fi, различные дизайнерские чудеса — Проня Прокоповна оценила бы однозначно (генитальных решений Ройтбурда, правда, не хватает, но не все сразу). Такая себе претензия на самый помпезный «склеп» хутора Украина — чего не сделаешь, чтобы удержаться в мэрско-губернаторских креслах.

Однако широтой размаха поражает не столько сам проект, сколько его цена… 46 миллионов гривен!

Перед тем как перейти к моральной стороне вопроса — а воздвигать алтарь карателям на фоне уничтоженного 2 мая 2014 года духа Одессы, это из разряда «дно дна» — давайте вспомним и о социальной справедливости.

Примеров тут на «Войну и мир» хватит. Вот прошел недавно по Одессе разрушительный ураган с ливнем и катастрофическими последствиями — жилые дома разрушены, имущество одесситов уничтожено. Так мэр еще не сразу ответил, будет ли помогать пострадавшим — мол, сами понимаете, какая на дворе экономическая ситуация.

Или же, не секрет, что правительство со рвением стахановцев урезает субсидии на оплату коммуналки — чем не сигнал SOS об увеличении адресной помощи неимущим горожанам?! Какое там, если денег в казне нет.

Еще есть такой «аттракцион невиданной щедрости» как ежегодное составление меню для учеников младших классов, когда уважаемые пузатые мужи от диетологии и здравоохранения спорят, класть в порции на пять граммов какой-нибудь ботвы больше или не класть? Ну, вы же понимаете, дорого.

А чего стоят апокалиптические репортажи о волонтерах, доставляющих в переполненные ковидники аппараты ИВЛ, ведь у города опять не хватает средств. А область — что область? Я о ней когда слышу, всегда хочется напомнить тамошним чиновникам, что на календаре 21 век, а у них школьники в дворовые сортиры на переменах бегают… И тут 46 миллионов! Причем на памятник тем, кто и довел страну до терминальной стадии загнивания!

Впрочем, о том, что думают об этом сами одесситы, лучше говорят факты. Сейчас на месте т. н. садов памяти стоит закладной камень воинам АТО, который некие, так и не выявленные полицией граждане, регулярно поливают то краской, то дерьмом.

И все это при том, что в Одессе до сих пор не установлена хотя бы памятная табличка погибшим от рук украинских националистов одесситам. Хотя с момента трагедии 2 мая прошло уже более семи лет. И все эти семь лет память погибших со стороны власти лишь оплевывалась — ни мемориала, ни результатов расследования, ни привлечения к ответственности даже тех палачей, которых знает весь мир по видео из интернета. Это были семь лет травли скорбящих и плясок на костях.

Впрочем, весной партийцы Шария сообщили, что депутаты Одесского райсовета поддержали их инициативу о размещении на Куликовом поле знака в честь погибших 2 мая. Однако это аукнулось грандиозным скандалом. Порошенковская фракция «Европейская солидарность» — единственная, которая была против появления знака, назвала случившееся «откровенно пророссийским решением, несущим пропагандистский характер в условиях нестабильной ситуации в Одессе», а также пригрозила жалобой в СБУ. После чего глава райсовета долго и нудно оправдывался — дескать, не было никакого голосования за табличку, речь шла всего лишь о памятных мероприятиях в принципе, а не в частности. Так и заглох вопрос. Да и в первый раз что ли…

Потом шарийцы по своей личной инициативе вешали на забор Дома профсоюзов таблички с именами жертв, зачем-то упоминая в них и двоих погибших с противоположной стороны (как на воротах концлагеря добавить к списку сожженных их палачей), однако висели они там не более нескольких часов — «патриоты» срывали. А мемориалы из фотографий, свечей и цветов, которые постоянно создают сами одесситы, националисты и подавно уничтожали сотни раз, это каждодневная, на самом деле, история.

Зато 46 миллионов на то, что никогда не примет, что органически отторгнет Одесса — это тьфу! И киевским боссам, главное, понравится. Ведь весть о наличии денег на «Сады памяти» пресс-службы мэрии и ОГА разнесли аккурат во время рабочего визита в Одесскую область главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и проведения в Одессе Украинского муниципального форума, собравшего как мэров, так и представителей правительства. Ну, чтобы они прямо с мест узнали и не забыли отблагодарить.

И сразу захотелось от такой услужливой прыти руки помыть. И ноги. Чтобы наверняка.