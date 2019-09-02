02.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Одесская майданщица: «Мы выбираем позор и поражение»

Президент Украины Владимир Зеленский провалил международную политику. Поскольку при нем РФ вернули в ПАСЕ.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявила одесская майданщица Ирина Медушевская, отвечая на вопрос, как она оценивает начало правления президента Украины Владимира Зеленского.

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«Катастрофа. Потому что обязанность президента – это международная политика. А что мы видим: Россия возвращается в ПАСЕ, обсуждается возвращение РФ в G8. Это провал. Если Петр Порошенко, при всех к нему отношениях, все‑таки эту антипутинскую коалицию формировал, держал, при нем не было встреч «про Украину без Украины». Поэтому, к моему огромному сожалению, международная политика и гео­политика – абсолютная tabula rasa [чистая доска] для Зеленского», – сказала майданщица.

Также она недовольна тем, как складываются отношения у Зеленского с армией.

«Идет полная десакрализация армии. Ничего он про войну не хочет слышать. И он делает все, чтобы мы все про нее не слышали. То есть мы выбираем и позор, и поражение», – возмутилась Медушевская.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее вернуть РФ в G8 предложил президент Франции Эммануэль Макрон, инициативу которого поддержал президент США Дональд Трамп.

Эта идея идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.

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