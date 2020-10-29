Одесские украинизаторы сели в лужу, подтвердив право русских на Одессу

02.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинизаторы опозорились в Одессе, разместив с ошибкой табличку с названием улицы Дерибасовской.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет историк, экс-депутат Одесского горсовета Александр Васильев.

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На табличке улица Дерибасовская, носящая имя русского военного и государственного деятеля, основателя Одессы Осипа Дерибаса, превратилась в «Деребасiвську»

«Знищення всього украïнського! Цю чудову таблицю вже знесли украинофобы, объявив, что в надпись закралась ошибка, потому что фамилия основателя Одессы Осипа Михайловича Дерибаса пишется через И. Однако справжнi украïнцi знають, шо нияку Одесу он не основывал (це зробили за 400 лет до нього украïнець Хаджи-бей), а вулиця названа на честь улюбленоï справи украïнцiв в Одесi — деребану!», – стебется Васильев.

Как сообщал ПолитНавигатор, украинская пропаганда уверяет, что Россия не имеет отношения к основанию Одессы – дескать, она построена на месте старинного ордынского города Хаджибей, а на землях Причерноморья якобы уже в те времена славянское население именовало себя не русскими или малоросами, а «украинцами».