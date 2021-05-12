Одиозного украинского политика обворовали в поезде

12.05.2021, Киев, Юрий Коваленко

Новости Украины

Во время одной из рабочих поездок в поезде обворовали депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, известного скандальными демаршами и неадекватным поведением в ПАСЕ.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В понедельник, 10 мая, я ехал поездом Одесса-Ковель в Ровенскую область, где мы открывали два новых Гончаренко-центра в Остроге и Вараше. В то время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось стащить у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карты.

Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке», – написал Гончаренко.

Он добавил, что злоумышленников оперативно задержали местные сотрудники полиции – однако вернули только банковские карты.

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