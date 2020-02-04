Украинского клоуна в ПАСЕ унизили Анной Карениной

04.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко попытался «уколоть» вице-президента организации, главу российской делегации Петра Толстого его родственными связями с великим русским писателем Львом Толстым и нарвался на жесткий ответ.

Об этом сам Гончаренко рассказал в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гончаренко, он попытался использовать «литературную метафору», а нарвался на «хамство».

«Толстой – это вообще отдельная история. Как раз на хамство они-то переходят постоянно. Я, выступая в сессионном зале ПАСЕ, как раз, вспоминая избрание Толстого, который просто путинский пропагандист, вспомнил другого великого россиянина Льва Толстого, который действительно великий писатель. У него есть роман «Анна Каренина». Я там привел пример, что как Анна Каренина там разрывается, так и ПАСЕ разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами. И дальше совершает суицид…

Так после моего выступления, так просто сложилось, что следующим выступал Толстой. И он сказал, что это я Анна Каренина. Ну, просто для сравнения – моя литературная метафора, которая была, кстати, очень понятна всем, и открытое хамство этого человека», – заявил Гончаренко.

Примечательно, что Гончаренко регулярно устраивал клоунские выходки выходки в ПАСЕ, демонстрируя свое неадекватное поведение.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина прекращает свой демарш и возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Также депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что ситуация в ПАСЕ кардинально изменилась, делегация Украины теперь не может добиться введения новых санкций против России.