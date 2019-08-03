Одиозный пропагандист займется восстановлением позиций Ахметова
Политическое влияние украинского олигарха Рината Ахметова пошатнулось, поскольку ни одна из партий, на которые он делал ставку, не смогла преодолеть проходной барьер на досрочных парламентских выборах.
Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, отвечая на вопрос, как он относится к шоу Савика Шустера, выпуск которого, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», возобновится с сентября на телеканале «Украина», принадлежащем Ахметову.
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«Имея наибольший по аудитории телеканал Украина, Ринат Ахметов проиграл выборы в Раду – ни одна из поддерживаемых им партий не прошла по спискам. Играя вдолгую, богатейший человек страны решил восстановить свое политическое влияние проверенным инструментом – идеально срежиссированными шоу Савика Шустера. Смотреть их мне необязательно, достаточно будет читать обзоры интернет-издания Детектор Медиа, чтобы понять, кто из новоизбранных депутатов Слуги народа в фаворе у главного олигарха», – сказал эксперт.
Ранее мы рассказывали, что постаревший Савик Шустер шокировал публику.
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