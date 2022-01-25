Офицер ЛНР: Украинские военные госпитали готовятся к приёму большого числа раненых

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Новости Украины

Украинские военные госпитали в зоне «ООС» в спешном порядке увеличивают количество койко-мест и готовятся к приёму большого числа раненых.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В военных госпиталях города Северодонецк и Часов Яр местными руководителями получено указание об увеличении количества койко-мест и готовности к приёму больных и раненых. Многократно пополнены запасы медикаментов», – сказал он.

Кроме того, Иван Филипоненко добавил, что в зону «ООС» прибывают крупные украинские подразделения, которые расквартировываются в жилых домах, выгоняя оттуда мирных жителей.

«Также мы фиксируем прибытие в населённый пункт Лопаскино, это вдоль реки Северский Донец, которая является природным разделителем и частично прикрывает линию фронта, прибытие достаточно крупной группировки украинских сил. Они расквартировываются в жилых домах по улице Карла Маркса. Выгоняют мирных жителей, поднимают флаги и превращают некогда мирную улицу в свой укрепрайон», – добавил офицер.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина всесторонне готовится к наступлению на Донбасс – в зону «ООС» стягиваются войска, военная техника и полученное от Запада летальное вооружение.