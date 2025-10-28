Буквально судьба одного населённого пункта и одной шахты решает вопрос полной логистической блокады всего покровско-мирноградского гарнизона ВСУ.

Об этом на канале «Alpha Media» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они настолько плотно уже его взяли в клещи, что у нас логистики нет на Покровске. Долго так продолжаться не может. Либо надо Родинское – что-то с ним решать, но сначала надо что-то решить с Добропольским выступом. Потому что с такой логистикой удержать там такую группировку войск очень сложно», – рассуждал он.

«У нас на юге там на Покровском выступе тоже всё не очень хорошо. Котлино сколько раз переходило из рук в руки, в итоге оказалось у россиян. Там за ним шахта, забыл название, она реально имеет важнейшее значение. Если мы потеряем эту шахту, то у нас практически вообще путей не будет логистических на покровско-мирноградскую группировку», – тревожился «Грин».