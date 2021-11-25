«Офицеры России»: США толкают Украину к более решительным действиям в Донбассе

Новости Украины

Очередной визит американского ракетного эсминца в Черное море – это подтверждение того, что США намерены на постоянной основе находится в регионе.

Тако мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказывает военный эксперт организации «Офицеры России», капитан I ранга Василий Дандыкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это уже постоянная тема, они продекларировали, что будут постоянно находиться так или иначе, с учетом 21 дня пребывания в Черном море. В целях поддержки Украины для борьбы с Россией – у них такая тема сейчас. Это связано и с «Северным потоком-2», санкции они собираются вводить, это звучит и от оппозиции – сейчас от республиканцев, которые требуют еще более сильных санкций против нашей страны. Так что это тенденция, на мой взгляд, долговременная и снижения этой активности ожидать не приходится», – сказал наш собеседник.

«В какой-то степени это подталкивает Украину к более решительным действиям на донецком направлении и воинственной риторике. Сейчас даже пошла информация о том, что военное положение собираются вводить. Это уже не первый случай, когда США подталкивают своих сателлитов. Я напомню, они подтолкнули Грузию к войне 2008 года, к более решительным действиям против России. Это политика США, которую поддерживает Брюссель, НАТО. И это чувствуется. Они создают напряжение вокруг Крыма, Азовского моря и Донбасса», – заявил Дандыкин.