Ракетный эсминец США взял курс на Черное море

25.11.2021  12:38 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, НАТО, Политика, Россия, США


В Черное море идет очередной корабль военно-морских сил Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило командование Шестым флотом ВМС США на своей странице в Twitter.

В Черное море идет очередной корабль военно-морских сил Соединенных Штатов. Об этом, передает корреспондент...

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Речь идет про ракетный эсминец Arleigh Burke («Арли Бёрк»).

«Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно в Черном море корабли НАТО провели совместные маневры с Украиной и Грузией.

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