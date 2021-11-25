Ракетный эсминец США взял курс на Черное море
В Черное море идет очередной корабль военно-морских сил Соединенных Штатов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило командование Шестым флотом ВМС США на своей странице в Twitter.
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Речь идет про ракетный эсминец Arleigh Burke («Арли Бёрк»).
«Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море, чтобы приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе», — говорится в сообщении.
Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно в Черном море корабли НАТО провели совместные маневры с Украиной и Грузией.
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