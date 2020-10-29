Официальный Киев изживает День освобождения Украины от гитлеровцев

29.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В украинском Институте нацпамяти даже формально не упомянули о Дне освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торжества, если это можно так назвать (по поводу дня освобождения Украины от гитлеровцев – ред.), наглядно показали, где государство Украина, а где настоящие герои. Скромненький веночек от имени Зеленского положили в его отсутствии, притом, что он при гораздо более скромных поводах кому только не возлагал, а тут положили и всё.

А в это же время в этот же день оставшиеся немногие ветераны войны пытались развернуть Знамя Победы, и полиция активно пыталась этому препятствовать. Но они всё равно это сделали, вопреки действиям силовых структур. Даже украинские силовики не справились с волей, духом этих ветеранов – защитников Украины. То есть ветераны продолжают сражение за эту землю даже спустя 76 лет после освобождения Украины от нацистских захватчиков», – заявил эксперт.

«При этом две недели назад в этом же Киеве спокойненько себе шли маршем люди с бандеровской символикой, с «волчьими крюками», нацистской символикой по центру Киева, и полиция вообще не вмешивалась (есть решение киевского суда, которое символику нацистской дивизии СС «Галичина» изъяла из списка нацистских символик). Вот, что такое современная Украина», – отметил Корнилов.

Он добавил, что в Украинском институте национальной памяти нет даже упоминания о такой дате, как День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

«Залез на сайт института национальной памяти, думал, всё-таки же день освобождения Украины от нацистов пока ещё является официальной датой в украинском перечне календарей, думаю, это же государственный институт, как-то они должны это отметить, хотя бы со скрипом в зубах – нет, вообще не вспомнили. Вместо этого они презентуют арт-календари, посвящённые каким-то петлюровцам. И кто-то после этого будет рассказывать нам, на чьей стороне история Украины», – сказал политолог.