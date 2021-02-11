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11.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Политика, Россия, Украина
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«Знают, что отхватят»: Почему украинская авиация не суётся в Крым, но подстрекает НАТО

Новости Украины

Практика показывает, что внешняя политика киевских властей – это тактика провокатора, труса и подстрекателя.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика Украины во многом похожа с тем, как они это делают на низовом уровне («Выходи один на один» – срочно полицию, давайте, разбирайтесь), так и на международном – ага, мы воюем с Россией, Америка, пожалуйста, вступись. Какую прорывную идею предложил в Брюсселе министр инфраструктуры Криклий? Пригласил самолёты НАТО летать над Крымом – это же «наш Крым», вы и летайте смело. Вы понимаете, к чему человек призывает?» – сказал Корнилов.

«А за горение останков самолёта НАТО отвечать будет кто?» – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Главное, напомните, когда последний раз украинский военный самолёт влетал в воздушное пространство Крыма? – задал в свою очередь риторический вопрос политолог. – Сами-то боятся залетать, потому что знают, что отхватят. А было бы здорово, если бы сейчас какой-то натовский британский или американский военный самолёт влетел в воздушное пространство России, то есть Крыма, и началось бы. А мы тут как бы и не при чём, мы же просто вас пригласили, чего вы на нас обижаетесь?».

«Вот она тактика современной украинской власти – давайте ещё скажем, что и министр инфраструктуры не имеет никакого отношения к нынешней власти», – заключил Корнилов, имея в виду постоянную аргументацию украинских экспертов, что громкие заявления киевских деятелей не имеют отношения к позиции властей.

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