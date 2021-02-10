Вслед за каналами в Киеве зачищают «силовое крыло» Медведчука

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве националисты «Нацкорпуса» взяли в осаду базу «силового крыла» «Оппоплатформы «За жизнь» – спортсменов, которых курирует депутат Верховной рады Илья Кива. Последние уверяли, что лишь приехали на боксёрский турнир. Однако радикалы заблокировали «базу титушек ОПЗЖ» в Тверском тупике.

В «Нацкорпусе» утверждали, что «боевики Кивы-Медведчука» готовились к организации силовых акций в поддержку закрытых телеканалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между «Нацкорпусом» и «титушками» началась словесная перепалка, стороны бросали друг в друга дымовые шашки и камни. При этом подшефные Кивы изначально вели себя достаточно смело, звали один на один встретиться на ринге, а также скандировали «Жорин – петух!» (Сергей Жорин – руководитель центрального штаба «Нацкорпуса» – ред.) Однако позже «титушки» вынуждены были ретироваться в спортзал, поскольку приехала полиция, и начались задержания.

Ведущий изнутри помещения стрим представитель Кивы показывал в окно полицейских с собаками, жаловался, что националисты бросали в них «файеры, стреляли салютами с крыш, после чего появились травматы, а также бросались палками и завёрнутыми в снежки камнями».

В то же время полиция пыталась начать переговоры через забаррикадированную дверь. Однако позже объявили о команде пустить полицию, а также что так задержанные проведут в РОВД три часа, а в случае штурма им грозит 15 суток.

Разъярённый Кива наблюдал за тем, как полиция выводит его людей, из своего офиса через камеры наблюдения. Он назвал «Нацкорпус» «шлюхами», их главаря Андрея Билецкого – «ложкомоем», а также пригрозил, что «беспредел карается беспределом».

Тем временем подопечных Кивы выводили в автозак под улюлюканье боевиков «Нацкорпуса», которые стояли за полицейским оцеплением. «Г##оны! На бутылку вас!» – кричали подчинённые Билецкого.

Позже полиция отрапортовала, что в результате обыска в помещении на Тверском тупике было изъято несколько единиц оружия и гранаты.

«Все эти предметы будут направлены на экспертизу. Всего с указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек. С ними проводят процессуальные действия», – сообщает пресс-служба силовиков.

В полиции пояснили, что отреагировали на сообщение о сборе неизвестных, поступившее около 15 часов по спецлинии «102».

«Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождения и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия», – заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.