Офис Зеленского провалил работу на антироссийском санкционном направлении

Анатолий Лапин.  
13.10.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Санкции


Украинская власть специально раздувает в СМИ незначительный эпизод с наложением санкций США на пару компаний, которые возят танкерами российскую нефть в обход ценовых ограничений.

В реальности же Киев и Вашингтон проварили амбициозный план по экономическому удушению России. Об этом «ПолитНавигатору» заявил член движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров

Украинская власть специально раздувает в СМИ незначительный эпизод с наложением санкций США на пару...

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«Моська» лает на «Слона», – именно так я бы прокомментировал сообщение главы офиса президента Андрея Ермака. По своей сути, Ермак (от имени «группы Макфола-Ермака») отчитывается перед своими спонсорами за проделанную работу и пытается напугать весь мир тем, что нельзя иметь отношения к транспортировке российской нефти, иначе они будут наказаны!

Почему именно сейчас об этом написал глава Офиса Зеленского? Дело в том, что Ермак провалил свою работу на европейском санкционном направлении: Франция и Венгрия напрочь оказались прекратить сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики, а Бельгия – в алмазной отрасли. Несмотря на уговоры Зеленского и Ермака, предпринятые на уходящей неделе, им отказали!

Представитель администрации США Кирби чётко обозначил позицию относительно финансовой помощи, сказав (в переводе на нормальный язык) следующее: «Сколько верёвочке не виться, а конец будет».

Поэтому представители «дипстейта» приняли очень путанное решение «наказывать тех, кто транспортирует нефть, которая будет стоить…», а Ермак заполняет им эфир. «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона!» – пояснил Вакаров.

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