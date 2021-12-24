Ограниченный военный конфликт между РФ и США неизбежен – профессор МГУ

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Военное столкновение России и НАТО в ближайшем будущем неизбежно – все предыдущие конфликтные ситуации были всего лишь «отработкой сценария».

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой-то конфликт между Россией и США неизбежен, вопрос в том, как и в какой форме он будет происходить. Отложим на сегодня Украину – может, он вспыхнет через 3 года, нам от этого будет легче? Он вспыхнет где-то в ином месте. На мой взгляд, Грузия, «Балканский бросок» России в 1999 году, Сирия – это отработка сценария, мы прикидываем, как может произойти подобный конфликт между Россией и США», – отметил выступающий.

Он считает, что новые правила поведения в Европе будут выработаны по итогам военного конфликта России и США.

«Наземный конфликт, который был затруднён ещё в 1960-тые годы, теперь становится более реалистичным в связи с развитием военных технологий. Другое дело, что этот конфликт не будет тотальным, а ограниченным, но, тем не менее, новые формы диалога будут вестись по итогам этого регионального военного конфликта, вследствие чего вырабатываться новые правила поведения в Европе, устойчивые они будут или нет, покажет будущее», – резюмировал Фененко.

Напомним, ранее в Москве отметили, что США нужна новая война в Европе – это позволит загрузить американские предприятия заказами и стабилизировать экономику Штатов.