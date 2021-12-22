«Есть такая поговорка» – офицер флота объяснил ужесточение позиции России

США нужна новая война в Европе – это позволит загрузить американские предприятия заказами и стабилизировать экономику Штатов.

Россия это понимает и не намерена больше терпеть – с чем и связано ужесточение риторики российского руководства, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» член президиума организации «Офицеры России» Андрей Головатюк.

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«На протяжении многих лет сложилась ситуация, что мы просто впитывали информацию, которую на нас сыпал Запад, обвиняя нас во всех грехах. Поэтому позиция, которую заняло руководство страны, Министерства обороны, она правильная.

Есть такая поговорка в армии, что лучший вид обороны – это наступление, поэтому мы должны показать, что мы не мальчики для битья, а самостоятельная страна, которая имеет вес в мире и проводит самостоятельную внешнюю политику, вне зависимости от того, как пытаются на нас воздействовать.

Те провокации, которые собираются устраивать, в том числе ЧВК на территории Украины, те провокации, которые были на территории Сирии, все было специально подстроено, чтобы опорочить Россию и ее руководство. То, что вчера было сказано на коллегии Минобороны – это сигнал для стран Запада, что мы прекратили сидеть на стульчике ровно, хватит обливать нас грязью.

Если мы посмотрим на историю, то Америка всегда, находясь в кризисе, пыталась спровоцировать войну, при том, что эта война никогда не велась на ее территории. Сейчас они пытаются снова раздуть военный конфликт в Европе, чтобы стать эдаким донором – и за счет этого восстановить свою экономическую мощь», – заключил Головатюк.