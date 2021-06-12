Огрызко: «Мы в серой зоне, но еще не все пропало»

12.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина не может похвастаться членством в Европейском союзе и НАТО, но главное, что она не с Россией и Белоруссией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Он дает оценку недавно появившейся информации американского интернет-издания Axios, рассказавшего, что администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность приглашения украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, но отказалась от этой идеи после смены руководства «Нафтогаза».

«Издание Axios недавно сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация Джо Байдена рассматривала возможность пригласить Владимира Зеленского в Вашингтон. Но поскольку мы знаем, что Российская Федерация делает все, чтобы испортить наши двусторонние отношения с американцами и посеять недоверие, то я не исключаю, что это может быть и вброс дезинформации, и спланированная провокация», – пишет экс-глава МИД Украины.

Тем не менее он надеется, что, несмотря «на такие необдуманные шаги различных ветвей украинской власти», все же «стратегический интерес Запада в отношении Украины победит».

«Они видят, что Россия вместе с Белоруссией опускает на своих границах железный занавес, но мы за него, слава богу, не попадаем. Мы действительно сейчас в серой зоне и не можем похвастаться членством в ЕС и НАТО, но, безусловно, по меньшей мере есть движение в правильном направлении. Сейчас я бы не драматизировал ситуацию и не делал поспешно выводов о том, что «все пропало» — это очень любят делать популисты, и это им хорошо удается», – резюмирует Огрызко.

Ранее он призвал Запад развалить Россию на 10 частей.

Также Огрызко уверял, что после падения Украины посыплются страны Запада.