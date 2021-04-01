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01.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, ЕС, Запад, Политика, Россия, Украина
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Огрызко: После падения Украины посыплются европейские страны

Новости Украины

Украина должна оставаться на на повестке дня Запада, поскольку представляет собой заслон для стран восточной Европы от России.

Об этом в эфире 24 канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопросы Донбасса и Украины из повестки дня никуда не деваются по одной простой причине – потому что на Западе, слава богу, наконец-то поняли, что Россия – это угроза, серьезная угроза. Что это, как сказал недавно Боррель, опасный сосед. И потому Западу нужно применять очень серьезные меры для того, чтобы этого опасного соседа сдерживать.

А Украина – это объективно так, она на переднем крае этого сдерживания, потому что если Украина, не дай бог, падет, то тогда начнут сыпаться и европейские страны типа Балтии, Польши и так далее. Потому для Запада мы были, есть и остаемся очень серьезным фактором в этой ситуации и, думаю, что ни Украина в целом, ни Донбасс, ни Крым, кстати, но тут надо поработать серьезно, из повестки дня уйти просто так не могут», – завил Огрызко.

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