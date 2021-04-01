Огрызко: После падения Украины посыплются европейские страны

01.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна оставаться на на повестке дня Запада, поскольку представляет собой заслон для стран восточной Европы от России.

Об этом в эфире 24 канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопросы Донбасса и Украины из повестки дня никуда не деваются по одной простой причине – потому что на Западе, слава богу, наконец-то поняли, что Россия – это угроза, серьезная угроза. Что это, как сказал недавно Боррель, опасный сосед. И потому Западу нужно применять очень серьезные меры для того, чтобы этого опасного соседа сдерживать.

А Украина – это объективно так, она на переднем крае этого сдерживания, потому что если Украина, не дай бог, падет, то тогда начнут сыпаться и европейские страны типа Балтии, Польши и так далее. Потому для Запада мы были, есть и остаемся очень серьезным фактором в этой ситуации и, думаю, что ни Украина в целом, ни Донбасс, ни Крым, кстати, но тут надо поработать серьезно, из повестки дня уйти просто так не могут», – завил Огрызко.