Окружение спешит вовремя предать Порошенко

17.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Представители силовых структур накануне второго тура выборов президента Украины стараются остаться в стороне и не принимать участия в фальсификациях в пользу действующего президента Порошенко.

Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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“Бегство людей из команды уходящего президента – нормальное для Украины явление. Считается, что вовремя предать — значит предвидеть. Например, силовики хотят отсидеться в период выборов и не принимать участия ни в каких провокациях или фальсификациях. Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.

В частности, об этом говорит заявление прокурора Кулика относительно вмешательства Порошенко в расследование уголовного дела против олигарха Сергея Курченко. Суды тоже решили не принимать участия в расправах над оппонентами уходящего президента и отпустили Савченко“, – сказал Молчанов.