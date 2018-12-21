21.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Работавшая на Донбассе военкор Анна Долгарева выразила возмущение цинизмом украинских властей и молчанием «правозащитной» общественности по поводу гибели в тюрьме Львова осужденного за «терроризм» ополченца из России Валерия Иванова, который, как утверждает украинская сторона, упал, вкручивая лампочку, однако медэкспертиза тела выявила четыре перелома ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

«Извините, пожалуйста, я не могу молчать. Взятый в плен ополченец ЛНР погиб в украинской тюрьме. Официально – упал с лестницы, куда залез, завинчивая лампочку.

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Совестливые вы мои, рукопожатные. Просто представьте, что было бы, если бы СМИ вышли с заголовками: «Олег Сенцов погиб в российской тюрьме, завинчивая лампочку»? Да все бы со светлыми, как одно, лицами у МИДа стояли с одиночными плакатами», – пишет Долгарева в блоге, обращаясь к правозащитникам и либералам.

«А смерть Валерия никто не заметит. Потому что другие законы. Потому что Валерий был жителем непризнанного государства, а значит, для мирового сообщества его как бы и нет.

Но вы-то, совестливые? Вы же – за слезинку младенца, вы же – за человека перед лицом государственной машины, вы же – за жизни… За жизни тех, чья жизнь вам удобна, да?» – возмущается журналистка.