Омбудсмен Денисова просит признать дипломы РФ – переманивать крымчан в украинские вузы не получается

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Новости Украины

В ЛДНР и Крыму молодёжь подвергается «дискриминации» – им якобы не предоставляют возможность получать украинские паспорта и не обучают украинскому языку.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы все знаем, что дети и молодёжь (в Донбассе и Крыму – прим.) не имеют права получать украинские паспорта, получают паспорта РФ или всяких разных ЛНР и ДНР. Они лишены возможности учить украинский язык, это нарушение прав, есть дискриминация по этому признаку», – начала она издалека.

Денисова утверждает, что за прошедшие годы с Донбасса и Крыма стало выезжать на Украину больше молодёжи. Однако общая масса студентов всё равно небольшая, поэтому надо подумать о признании российских дипломов.

«Но всё-таки количество детей, которые поступили в высшие учебные заведения, увеличилось. Например, в 2016 году их было 1008, а сейчас, в 2021 году – 2083. Но многие дети, которые живут на оккупированных территориях, получают высшее образование в тех заведениях, которые находятся на оккупированных территориях. Украина не признаёт эти дипломы. И сейчас у меня много обращений от детей, которые получили там образование, и готовы подтвердить дипломы для того, чтобы трудоустроиться на территории Украины, которая контролируется правительством. Я думаю, что это наши с вами резервы тех граждан, которые точно будут украинцами и будут работать на поддержку тех интеграционных процессов, которые будут совершены Украиной в будущем», – рассуждает омбудсмен.

Стоит отметить, в противовес данным заявлениям, ранее стало известно, что Херсонский аграрный ВУЗ и запрещённый в РФ «Меджлис крымскотатарского народа» за год агитационной образовательной кампании добились поступления менее сорока абитуриентов из Крыма.

Также напомним, на днях Людмила Денисова похвасталась, что украинцы стали более толерантными к гомосексуалистам, а гей-парады с каждым годом всё меньше сопровождаются беспорядками.