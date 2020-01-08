«Они помогали русским в агрессии». Украину зовут на войну с Ираном

08.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна оказать поддержку Соединенным Штатам в их вооруженном противостоянии с Ираном.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет глава комитета Верховной рады по внешней политики Богдан Яременко.

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«На сегодня отношения с США являются крупнейшей внешнеполитической ценностью Украины», – считает депутат.

«Нападение на военную инфраструктуру США – это акт войны и агрессии. И Соединенные Штаты должны быть четко проинформированы, что именно так в Украине воспринимают события, которые разворачиваются. И исходя именно из такого понимания ситуации Украина будет выстраивать свою реальную политику. Нет никаких «сторон», которые должны удержаться от эскалации. Есть дружественное государство, против которого совершен акт агрессии», – резюмировал Яременко.

Эту публикацию перепостил бывший «представитель президента в АРК», юрист Борис Бабин, посоветовав Киеву предпринять ряд антииранских шагов.

«Совершено ли Ираном нападение на США – да. Помогали ли США Украине с 2014 г. противодействовать агрессору в оккупации Крыма и Востока – да. Помогал ли, прямо или опосредовано, Иран русским в агрессии против нас – да. Сможем ли мы далее просить у США любой помощи, если сейчас займем позицию полного невмешательства в ситуацию в Иране – нет. Можем ли мы вообще занимать такую ​​позицию невмешательства после крайне непонятной истории с катастрофой самолете МАУ и гибелью там украинских граждан – нет», – добавил к перепосту экс-чиновник.

Он предлагает Киеву начать консультации со странами Запада относительно совместных мер уголовно-процессуального характера по вопросам катастрофы украинского пассажирского самолета, потерпевшего сегодня катастрофу в небе Ирана

«Во-вторых – принять надлежащие меры дипломатического реагирования на эту катастрофу в частности на международных площадках. Да, мы можем призывать к миру. Но мы при этом должны требовать наказания и возмещения. В ситуации, когда украинский мирный самолет и 170 человек невинных погибли. И не над Вашингтоном, а над Тегераном», – призывает Бабин.

Напомним, сегодня ночью практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

Ранее вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.