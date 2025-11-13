«Они все ненавидят русских» – дипломат США о республиканцах

Елена Острякова.  
13.11.2025 13:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 251
 
Дзен, Политика, Русофобия, США


Американские депутаты-республиканцы в Конгрессе, как флюгеры, следуют за изменчивым настроением президента Дональда Трампа.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские депутаты-республиканцы в Конгрессе, как флюгеры, следуют за изменчивым настроением президента Дональда Трампа. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Республиканцы не поддерживали Украину первые пару месяцев администрации Трампа. Но за последние пару месяцев, когда Трамп выразил свое раздражение, разочарование и гнев по отношению к Путину, это дало республиканцам в конгрессе прикрытие, чтобы говорить то, что они на самом деле думают.

Они действительно поддерживают Украину и ненавидят русских. Они против русских почти все, но пока Трамп не определился, колебался, выражал поддержку и готовность говорить с Путиным, республиканцы в Конгрессе не хотели вступать в перепалку с президентом. Но теперь, когда Трамп больше склоняется к этим санкциям, это показатель. Последние пару месяцев он был более проукраинским, чем раньше», – сказал Тейлор.

Ранее сенатор США Элисса Слоткин рассказала пранкерам, что члены Республиканской партии не могут прийти к согласию в Сенате США по поводу объемов финансовой помощи Украине в следующем году.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить