«Они все ненавидят русских» – дипломат США о республиканцах
Американские депутаты-республиканцы в Конгрессе, как флюгеры, следуют за изменчивым настроением президента Дональда Трампа.
Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Республиканцы не поддерживали Украину первые пару месяцев администрации Трампа. Но за последние пару месяцев, когда Трамп выразил свое раздражение, разочарование и гнев по отношению к Путину, это дало республиканцам в конгрессе прикрытие, чтобы говорить то, что они на самом деле думают.
Они действительно поддерживают Украину и ненавидят русских. Они против русских почти все, но пока Трамп не определился, колебался, выражал поддержку и готовность говорить с Путиным, республиканцы в Конгрессе не хотели вступать в перепалку с президентом. Но теперь, когда Трамп больше склоняется к этим санкциям, это показатель. Последние пару месяцев он был более проукраинским, чем раньше», – сказал Тейлор.
Ранее сенатор США Элисса Слоткин рассказала пранкерам, что члены Республиканской партии не могут прийти к согласию в Сенате США по поводу объемов финансовой помощи Украине в следующем году.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: