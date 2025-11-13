Американские депутаты-республиканцы в Конгрессе, как флюгеры, следуют за изменчивым настроением президента Дональда Трампа.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Республиканцы не поддерживали Украину первые пару месяцев администрации Трампа. Но за последние пару месяцев, когда Трамп выразил свое раздражение, разочарование и гнев по отношению к Путину, это дало республиканцам в конгрессе прикрытие, чтобы говорить то, что они на самом деле думают.

Они действительно поддерживают Украину и ненавидят русских. Они против русских почти все, но пока Трамп не определился, колебался, выражал поддержку и готовность говорить с Путиным, республиканцы в Конгрессе не хотели вступать в перепалку с президентом. Но теперь, когда Трамп больше склоняется к этим санкциям, это показатель. Последние пару месяцев он был более проукраинским, чем раньше», – сказал Тейлор.