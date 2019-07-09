Онищенко пообещал Грузии катастрофу

09.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Потеря российского рынка для грузинских виноделов станет критичной и обернется колоссальными потерями для экономики Грузии.

Об этом «Известиям» заявил бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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По его словам, если в этот раз эмбарго и будет вводиться, то не по санитарным, а по политическим соображениям, отметив, что поставки вина и минеральной воды приносят грузинской экономике львиную часть доходов и подтвердив, что вводимый запрет напрямую связан с дикой выходкой грузинского журналиста в эфире телеканала «Рустави-2».

«Вся Грузия может произвести до 7,5 млн декалитров вина. Для российского рынка это немного, потеря грузин не станет для нас критичной. А вот для них это будет настоящая катастрофа, поскольку это ведущие бюджетообразующие сегменты их экономики. Я подсчитал, если эмбарго введут и к этому добавить запрет на туризм, а также на поставки минеральной воды в РФ, то потери превысят $1 млрд», – сказал Онищенко.

Также уточняется, что ВВП Грузии республики в 2018 году составил 15,1 миллиарда долларов, а значит ущерб от российского эмбарго превысит 6,6% ВВП страны.

Кроме того, бывший главный санитарный врач РФ надеется, что запрет на грузинскую продукцию позволит нарастить долю российских вин на рынке. Онищенко напомнил, что еще в 2006 году призывал виноделов развивать индустрию, но тогда, по его словам, отечественные производители не воспользовались этой возможностью в полную меру.

Напомним, что в связи с антироссийским шабашем в Тбилиси, где напали на приглашенного в страну российского депутата, в Совете Госдумы предложили ввести против Грузии санкции, предусматривающие прекращение импорта грузинского вина и воды, а также запрет на денежные переводы в Грузию