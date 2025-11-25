Опальный украинский дронщик: «Или отправят на минные поля, или сдадут белорусам»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Укро-майданщик из Белоруссии Юрий Касьянов, беспилотное подразделение которого было недавно расформировано «за низкую эффективность», боится, что его выдадут белорусам или утилизируют на минном поле.

Об этом Касьянов рассказал на канале «Фабрика новостей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной попадания в опалу стала его критика компании Fire Point, которой рулят бизнес-партнеры Зеленского. Началась тяжба, была привлечена ВСК.

«Но наши доказательства ничего не дали, и понятно было. В кулуарах депутаты сказали – что вы хотели, мы не могли принять сторону военнослужащих, это будет такой прецедент, когда и другие военнослужащие тоже будут бороться за право воевать эффективно и сохранять свои подразделения. Это неправильно, как они сказали. Они сказали, что вся эта акция с ВСК была срежиссирована из офиса президента», – сказал Касьянов.

Однако он добавил, что продолжит «боротьбу», несмотря на угрозы главы Госпогранслужбы, в подчинении которой находилось его подразделение.

«Он публично запугивает, что якобы у меня белорусское гражданство, что меня ничто не связывает с Украиной. Человека, который был на двух майданах, прошёл войну, имеет госнаграды. Пан Дейнеко это утверждает и хочет лишить меня украинского гражданства и выслать к врагу в белорусско-российскую тюрьму, откуда я уже не смогу выйти. Это желание сделать показательную казнь. Я не только свидетель в деле НАБУ по Fire Point, но и много знаю о коррупционных схемах в ГПСУ, которые организовывал пан Дейнеко. …Также подавал заявления в НАЗК, потому что НАЗК имеет право защитить свидетеля», – рассказал майданщик.

Он признался, что опасается за свою жизнь.