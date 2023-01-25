Опасная кукла. Почему не стоит переоценивать несамостоятельность Зеленского

Сегодня украинский президент Зеленский празднует этапный юбилей – ему стукнуло 45. Надо признать: для политика этого возраста копилка жизненных достижений бывшего юмориста из провинциального Кривого Рога довольно впечатляюща.

Возглавить немаленькую, хотя и периферийную страну в 42 года не каждый сможет. Да еще и став рекордсменом по народной поддержке среди незалежных держателей булавы, получив 74 % голосов уже в первом туре.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Например, Владимир Путин впервые стал президентом в 48 лет и на своих первых выборах в 2000 году взял первенство с весьма скромным результатом 51,95 % голосов, то есть едва-едва перепрыгнув пятидесятипроцентный рубеж поддержки. Иначе говоря, старт у Зеленского получился куда более ярким, чем у того же Путина, да и большинства президентов стран-соседей. Однако же и финиш у украинского лидера выглядит куда более туманным и непредсказуемым.

Изначально Зеленского и на Украине и за ее пределами воспринимали как куклу, марионетку в руках украинского олигархата. Называли даже конкретную фамилию того, на чью волосатую руку эта кукла была натянута – я имею в виду Игоря Коломойского.

Надо сказать, что при всей кажущейся позорности такого сравнения, в нем нет ничего особенно оскорбительного или неуместного для политиков современных западных стран.

Если мы посмотрим на нынешнюю Европу, то легко увидим, что реально правящие круги там стараются держаться в тени, выпуская на авансцену в качестве формальных держателей суверенитета и принимающих решения подставных лиц, фунтов, или, если хотите, таких вот тряпичных кукол.

В этом, кстати, кроется и секрет той поразительной устойчивости западной политической конструкции, которой не страшны ни штормы коррупционных или секс-скандалов, ни падение рейтингов вследствие чудовищно непопулярной антисоциальной политики, ни старики с деменций, ни эксцентричные клоуны ни откровенные воинственные фрики во власти. Все равно ведь решения принимают не они. Они лишь озвучивают их от своего имени.

И в случае чего реальные карабасы без сожалений и сантиментов спускают пар народного недовольства, оперативно меняя одних кукол на других как это на наших глазах уже третий раз за один год произошло, например, в Британии. Многие именно это и называют демократией.

Другие же давно подметили сходство такой демократии с театром. В данном случае – с итальянской комедией масок. Одна из самых старых масок традиционной комедии дель арте – это «дзанни». Так издавна называют большую группу персонажей второго плана, по своим сюжетным ролям – обычно слуг или служанок главных героев.

Наиболее известные дзанни – Арлекин и Коломбина из венецианского и неаполитанского квартетов масок соответственно. По своим социальным ролям это расторопные и смешливые провинциалы, смекалистые и глупые одновременно.

По сценарию они ведут активную интригу, помогают влюблённым главным героям в их противостоянии старшим маскам, например, Панталоне или Дотторе. Они могут даже в определенных случаях проявлять чудеса героизма или находчивости и удостаиваться восхищения публики, но все равно финальные лавры достаются не им, а Влюбленным.

Рассматривая украинскую политику под таким углом зрения, придется признать, что Зеленский стал в ней самым талантливым и везучим дзанни. Он как тот колобок из русской сказки (еще одна метафора в копилку) и от дедушки (Коломойского) ушел и собственными дзанни в лице Ермака и прочих обзавелся и вообще по итогу из матерчатой куклы на руке украинского олигархата стал игрушкой в руках олигархата глобального.

Теперь его разыгрывают не Коломойский с Ахметовым, а Госдеп с Форин Офис и Пентагон с Бундесвером. А Голливуд обеспечиввет нужную подтанцовку из числа мировых звезд, совершающих паломничество в Киев очно либо же фиксирующих свой респект удаленно.

Но даже в этой, самой главной своей роли, Зеленский умудряется сохранять известную автономность и субьектность. Иначе говоря, даже называя его куклой или паяцем, делать это стоит с осторожностью и оговорками. У этой куклы имеется своя собственная воля и интересы, иногда входящие в прямое противоречие с интересами кукловодов.

Если бы это было не так, мы бы не наблюдали многомесячную подковерную борьбу за сохранение тех или иных перснажей на Банковой – неприемлемых для транснациональных кругов, но приятных или в чем-то полезных самому Зеленскому. Его бы не приходилось уламывать или угрожать грантоедскими расследованиями, оффшорными скандалами или прикручиванием финансирования в ручном режиме.

Так что вполне очевидно, что отношения в четырехугольнике США-Британия-ЕС-Банковая хотя и далеки от партнерских в отношении Киева, но это все же и не отношения начальников и подчиненного в их чистом виде.

И в этом смысле кажущаяся самоочевидной в московской оптике уверенность в том, что говорить с Зеленским не о чем, а все разговоры стоит вести с его западным «начальством» верна лишь отчасти.

Во всяком случае Украина Зеленского уже не раз демонстрировала, что упершись рогом в отстаивание собственного интереса способна сорвать любые договорняки на уровне мировых столиц. Эту украинскую субьектность не стоит сильно переоценивать, но и совсем игнорировать, не принимая в расчет, тоже глупо.

Возвращаясь же к фигуре нынешнего юбиляра, стоит отметить еще одно важное обстоятельство, связанное отчасти с разворачивающимся на наших глазах очередным громким коррупционным скандалом в минобороны.

Дело вот в чем. Ворвавшись в политическое пространство Незалежной прямиком с киноэкрана на самокате главного героя известного сериала, «слуга народа» не только стал сначала слугой олигархов, а затем слугой внешних сил, но и дискредитировал самим фактом своего трехлетнего правления саму идею новых лиц – честных, прозрачных для избирателя и не замазанных в каких-то мутных схемах.

Оказалось, что все эти «люди из ниоткуда», ноунеймы в одночасье ставшие королями печерских холмов, гребут под себя столь же самоотверженно, что и их вороватые предшественники, выходцы из криминального бизнеса девяностых или мутировавшего позднесоветского госаппарата.

И никакая борьба с коррупцией в этом деле не помощник. Хоть как ротируй элиты вплоть до полных мышей и хоть какую аббревиатуру из трех или четырех букв для этой цели не придумывай.

Вот и в украинском случае уберечь казну от масштабного воровства не помогли ни НАБУ, ни САП, ни НАПК, ни электронное декларирование доходов чиновников, ни продавленная американцами судебная реформа с Высшим антикоррупционным судом, ни даже хваленая система госзакупок Прозорро.

И в этом смысле украинская история – намек и урок для России. Во всяком случае для той части российского общества, которая полагает, что все беды страны – от коррупции, а волшебная таблетка – борьба с ней. Ведь помимо всего прочего Зеленский – это, оперируя аналогиями из российской жизни, – Навальный, у которого получилось.

Беда в том, что получилось только одно – прийти к власти. А вот победить коррупцию – нет.