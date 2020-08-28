28.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Ополченцам, побывавшим в белорусском плену, придется сменить фамилии


Задержанным без всяких оснований в Белоруссии 32 россиянам – бойцам ЧВК, ранее участвовавшим в ополчении Донбасса, придется сменить фамилии.

Об этом в своем телеграм-каналах со ссылкой на источники в силовых структурах пишет военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поскольку белорусские власти «засветили» на весь мир личные (в том числе и паспортные) данные 32 богатырей, задержанных под Минском по подозрению в причастности к организации протестов, – сотрудники ФСБ РФ настоятельно рекомендовали им сменить паспорта и ФИО, дабы иностранные спецслужбы не смогли использовать публичную информацию против них и нашей страны», – написал Пегов.

Напомним, среди задержанных в Белоруссии россиян были ополченцы Донбасса. После инцидента их данные сразу же появились на скандальном украинском сайте «Миротворец».

По данным Пегова, вернувшись в Россию из белорусского плена, мужчины проходили обязательный карантин и только сейчас смогли вернуться к своим семьям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть