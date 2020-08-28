Ополченцам, побывавшим в белорусском плену, придется сменить фамилии

28.08.2020, Москва, Елена Острякова

Задержанным без всяких оснований в Белоруссии 32 россиянам – бойцам ЧВК, ранее участвовавшим в ополчении Донбасса, придется сменить фамилии.

Об этом в своем телеграм-каналах со ссылкой на источники в силовых структурах пишет военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку белорусские власти «засветили» на весь мир личные (в том числе и паспортные) данные 32 богатырей, задержанных под Минском по подозрению в причастности к организации протестов, – сотрудники ФСБ РФ настоятельно рекомендовали им сменить паспорта и ФИО, дабы иностранные спецслужбы не смогли использовать публичную информацию против них и нашей страны», – написал Пегов.

Напомним, среди задержанных в Белоруссии россиян были ополченцы Донбасса. После инцидента их данные сразу же появились на скандальном украинском сайте «Миротворец».

По данным Пегова, вернувшись в Россию из белорусского плена, мужчины проходили обязательный карантин и только сейчас смогли вернуться к своим семьям.