Оппозиционный мэр занимает отобранный у него черногорским режимом муниципалитет

18.06.2020, Белград, Алексей Топоров

После вчерашнего ареста мэра Будвы Марко Царевича и его команды, черногорские власти, опасаясь международного резонанса, отпустили задержанных, которые сегодня пришли к себе на работу параллельно с поставленными властями им на смену чиновниками.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жесткое задержание, произошедшее накануне, не сломило дух оппозиционного мэра Будвы Марко Царевича, которого горожане зовут «Бата» (Батя) и его соратников, которые сегодня утром пришли в здание городской администрации и заняли свои кабинеты. Параллельно туда же явился и ставленник черногорского режима, назначенный Подгорицей и не избиранный народом Владимир Булатович.

«Как мы и обещали, мы вернулись! – обратился к народу глава администрации законного мэра Никола Йованович. – Единственные законные и легитимные избранные представители народа. После жесткого противостояния полиции сегодня мы вошли в муниципалитет, как и обещали гражданам. Мы не сдаемся и продолжим сопротивление с удвоенной силой. Полицейская осада муниципального здания продолжается и сегодня, но с нами и большое количество собравшихся граждан, которые здесь, чтобы защитить свое волеизъявление, проявленное в ходе выборов».

Муниципалитет Будвы действительно находится в полицейском оцеплении, в само же здание режим нагнал частных охранников, которые пытались не пустить туда муниципального депутата от оппозиционного «Демократического фронта» Джорджи Вуйовича, накануне получившего травмы, после того, как полицейские сбросили его с лестницы. Однако впоследствии охранники вынуждены уступить давлению горожан.

Собравшиеся возле администрации жители Будвы (см. заглавное фото) требовали от штрейкбрехера Булатовича выйти к ним, скандируя «Выходи на улицу, чтобы тебе было стыдно!», «У тебя руки в крови!», «Ты стал слугой мафии!». В итоге ставленник режима Джукановича вышел к собравшимся, но не смог ничего толком объяснить им и успокоить. Таким образом пока в Будве установилось двоевластие.

Сын Марко Царевича – Милан Царевич, остается за решеткой, арестованный на 72 часа за активное сопротивление полиции.

Марко Царевич (в центре) в своем рабочем кабинете.

Напомним, что накануне черногорские правоохранители провели штурм администрации Будвы, используя шумовые гранаты и газ, выбивая при этом стекла в окнах и дверях. Конфликт произошел после того, как в муниципальном собрании произошел переворот и власть от оппозиционного просербского и пророссийского «Демократического фронта» перешла к правящей Демократической партии социалистов и союзной ей националистической Черногорской партии. Новый альянс, составивший большинство, постановил смести Марко Царевича с поста мэра, но ни он, ни его команда это не признали, а потому не пустили прибывших новых провластных управленцев в здание мэрии.

Марко Царевич объявлен врагом правящего в Черногории преступного прозападного режима Мило Джукановича, потому что ему удалось привести Будву к процветанию, не залезая в государственный бюджет и из-за своих политических убеждений – первый протестный крестный ход против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания» в Будве Царевич возглавил сам.

Также ранее оппозиционный черногорский портал in4s сообщал о том, что российский олигарх Олег Дерипаска по сговору с Мило Джукановичу намерен построить в Будве элитный гостиничный комплекс, против чего резко выступал мэр, не желая отдавать муниципальную территорию под частный бизнес.