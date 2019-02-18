Опубликовано видео с места взрыва в Донецке

18.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские диверсанты пытались совершить теракт с помощью подрыва газораспределительной станции, неподалеку от которой находится гостиница с наблюдателями ОБСЕ, школа и правительственные здания.

Видеозапись с места происшествия опубликовал в своей группе «ВКонтакте» донецкий журналист Сергей Макаренко.

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«Газораспределительная станция пострадала минимально, оборудование не пострадало, только стена и часть крыши. По словам сотрудников газовой службы, все работает в штатном режиме. Скорее всего здесь пытались подготовить теракт, потому что здесь находится и гостиница, где живет ОБСЕ, и школа, и правительственный квартал», – рассказал он.

«Второй взрыв произошел также на бульваре Пушкина, около 8-го корпуса Донецкого национального университета, на месте, где еще до войны был разрушен дом. Там за забором произошел второй взрыв, от него пострадало несколько окон в подъезде одного из жилых домов, никто из людей не пострадал», – добавил Макаренко.

Напомним, ранее депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко высказал мнение, что организаторы взрывов в центре Донецка в лице киевской власти могли преследовать две цели – предвыборный пиар действующего президента Петра Порошенко для радикально настроенного электората и попытка запугать наблюдателей ОБСЕ, все чаще фиксирующих нарушения со стороны ВСУ.