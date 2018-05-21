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Опубликованы фото разрушений в результате варварского обстрела Горловки
В ходе сегодняшнего массированного обстрела Горловки и её округи, ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, сегодня утром обстановка в прифронтовой Горловке заметно обострилась.
«В результате прямого попадания боеприпаса в жилой многоэтажный дом по адресу ул. Шашурина, 11 ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей.
На данный момент известен диагноз одного из пострадавших – Дзингало И.В. 1980 г.р. – осколочное ранение в область плечевого сустава. Он доставлен в городскую больницу.
Кроме этого, было повреждено отделение почтовой связи, расположенное в этом доме.
Также, под огнём оказалась общеобразовательная школа № 10: дети и педагогический состав были вынуждены укрываться в подвале», – сообщили в СЦКК.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» передавал о том, что в учебных заведениях Горловки, находящейся под непрерывными обстрелами ВСУ, введён режим дистанционного обучения.
Метки: ВСУ, Горловка, обстрел, разрушения
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