//exit;
19.02.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Миссия ОБСЕ
Просмотров:

Опубликованы кадры с места крушения в Донбассе

Сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили свой беспилотный летательный аппарат, сбитый вчера украинскими военными – очевидно, с целью скрыть, что тяжелые вооружения не отведены с линии фронта, как предусмотрено Минскими соглашениями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все что осталось от беспилотного вертолета ОБСЕ, стоимостью 400 тысяч долларов, упавшего вчера на Луганщине», – комментирует снимки военкор армии ДНР Михаил Андроник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее в военном ведомстве сообщали, что украинское командование развернуло вблизи линии фронта станцию радиоэлектронной борьбы для помех в работе беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть