Опубликованы кадры с места крушения в Донбассе

19.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили свой беспилотный летательный аппарат, сбитый вчера украинскими военными – очевидно, с целью скрыть, что тяжелые вооружения не отведены с линии фронта, как предусмотрено Минскими соглашениями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все что осталось от беспилотного вертолета ОБСЕ, стоимостью 400 тысяч долларов, упавшего вчера на Луганщине», – комментирует снимки военкор армии ДНР Михаил Андроник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее в военном ведомстве сообщали, что украинское командование развернуло вблизи линии фронта станцию радиоэлектронной борьбы для помех в работе беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ.