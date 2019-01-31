//exit;
31.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина
Просмотров:

ВСУ перебросили в Донбасс радиокомплекс для борьбы с беспилотниками ОБСЕ

Украинское командование развернуло вблизи линии боевого соприкосновения станцию радиоэлектронной борьбы для препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он отметил, что в связи с участившимися в последнее время случаями фиксации беспилотными летательными аппаратами Миссии ОБСЕ военной техники вне установленных мест хранения и в нарушении линий отвода, командование «ООС» предпринимает меры по препятствованию их работе.

«В зону ответственности 128-й горно-штурмовой бригады восточнее населённого пункта Волноваха прибыла станция радиоэлектронной борьбы из состава 502-го отдельного батальона РЭБ. Начальник данной станции получил задачу осуществить подавление каналов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ, в целях недопущения их работы и воспрещения фиксации украинской техники как вблизи линии соприкосновения, так и в тылу 128-й бригады», – сообщил Даниил Безсонов.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что Вооружённым силам Украины отдан приказ применять против всех беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ в зоне «ООС» средства радиоэлектронной борьбы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть