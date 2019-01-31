ВСУ перебросили в Донбасс радиокомплекс для борьбы с беспилотниками ОБСЕ

31.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование развернуло вблизи линии боевого соприкосновения станцию радиоэлектронной борьбы для препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в связи с участившимися в последнее время случаями фиксации беспилотными летательными аппаратами Миссии ОБСЕ военной техники вне установленных мест хранения и в нарушении линий отвода, командование «ООС» предпринимает меры по препятствованию их работе.

«В зону ответственности 128-й горно-штурмовой бригады восточнее населённого пункта Волноваха прибыла станция радиоэлектронной борьбы из состава 502-го отдельного батальона РЭБ. Начальник данной станции получил задачу осуществить подавление каналов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ, в целях недопущения их работы и воспрещения фиксации украинской техники как вблизи линии соприкосновения, так и в тылу 128-й бригады», – сообщил Даниил Безсонов.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что Вооружённым силам Украины отдан приказ применять против всех беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ в зоне «ООС» средства радиоэлектронной борьбы.